Geldbörse aus Auto entwendet

Langendamm Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 11.30 und 11.50 Uhr eine Geldbörse aus einem an der Straße zum Jadebusen in Langendamm geparkten Auto entwendet. Das Seitenfenster hatte der Fahrer leicht geöffnet gelassen. Das Portemonnaie wurde später an der Edo-Wiemken-Straße in Dangast gefunden, Bargeld und EC-Karten waren aber weg. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04451/9230 entgegen.