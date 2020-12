Sterne für den Fanfarenzug

Langendamm Weil er wegen der Corona-Pandemie keine Einnahmen mehr hat und auch seinen Weihnachtsmarkt nicht ausrichten kann, ruft der Fanfarenzug „Vorwärts“ Langendamm eine Stern-Aktion ins Leben, mit der die Vereinskasse aufgefüllt werden soll.

„Mit dieser Aktion hoffen wir auf Spenden“, sagt Vorsitzender Christian Skibba. Bei ihm können die Sterne, die zwei Euro kosten, ab sofort bestellt werden unter Tel. 04452/919854. Die Abholung und auch ein Sternverkauf findet am Samstag, 5. Dezember, von 14 bis 16 Uhr und am Samstag, 12. Dezember, von 14 bis 16 Uhr beim Vereinsheim statt.

Die Sterne können frei gestaltet und an den Tannenbaum auf dem Vereinsgelände in Langendamm oder am eigenen Tannenbaum aufgehängt werden.