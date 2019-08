Obenstrohe Wo stand das Haus, das die Vareler Künstlerin Olga Potthast von Minden um 1910 als Motiv ihres Gemäldes „Viehstall in Friesland“ malte? „Es stand einst an der Ecke Mühlenteichstraße/Achter de Gast in Obenstrohe“, ist sich Heiko Maaß sicher. Er meldete sich beim „Gemeinnützigen“, der um Mithilfe gebeten hatte.

„Ich kenne das Haus aus meiner Kindheit. Auf meinem Weg nach Varel kam ich daran immer vorbei. Und natürlich von Abbildungen“, sagte der 75-Jährige, der 300 Meter entfernt aufgewachsen war: „Darin hatte einst die Familie Bohlen gewohnt, aber schon zu meiner Zeit stand es leer.“ Das Haus wurde 1951 abgebrochen, an der Stelle ein neues gebaut.

Ein zeitgenössisches Bild von 1936 lieferte der Vareler Sammler Udo Klün. Es wurde fotografiert von der Mühlenstraße aus. „Der Fotograf stand dabei mit dem Rücken zur einstigen Bäckerei Thümler“, sagt Udo Klün.

Markant auf dem Bild: Das Dreieck mit den großen Bäumen. Die Bäume auf der rechten Seite fehlen allerdings auf dem Gemälde. Das könnte künstlerische Freiheit sein. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es deshalb nicht. Aber die Indizien sprechen dafür. Eine Spurensuche:

• Indiz 1: Die Wege

Die Wegeführung stimmt überein. Im Vordergrund sieht man die Mühlenteichstraße, links davon am Haus vorbei verläuft die Straße Achter de Gast.

• Indiz 2: Der Grundriss

„Von der Gestaltung und dem Grundriss sind beide Häuser identisch“, sagt Heiko Maaß: „Ich habe eine Ansichtskarte davon und es sofort wiedererkannt.“

• Indiz 3: Das Haus links

Auf dem Gemälde ist ganz links ein Haus zu erkennen. „Das ist die Bauerei Feldhege, heute Lameyer“ ist sich Udo Klün sicher. Das Aussehen der Fassade an der Straße Am Brink ist stimmig, das Alter ebenfalls.

• Indiz 4: Die Bäume

Links stehen noch heute große Bäume. Die auf der rechten Seite gibt es nicht mehr. Sie wurden 1993 gefällt. Udo Klün besitzt aber ein Foto, auf dem die Stümpfe zu sehen sind. Sie sind identisch mit denen auf dem Bild von 1936. Im Hintergrund das Haus, wie es heute noch steht.