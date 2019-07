Transporter mit Werkzeug geklaut

Obenstrohe Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in Obenstrohe von einem Hof an der Straße Achter de Gast einen neuwertigen MAN-Transporter entwendet. Der Kleinlaster war mit Werkzeugen beladen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, liegt der Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich unter Telefon 04451/9230 melden.