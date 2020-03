Varel Die Tage der Ungewissheit sind vorbei: „Wir können endgültig Entwarnung geben“, teilte Ingo Meyer, Leiter Verkauf von Aldi Nord, am Donnerstagmittag mit. Die am Dienstag in der Filiale an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße (B 437) gesehene aber nicht gefundene Spinne tauchte am Vormittag wieder auf und sei von den Markt-Mitarbeitern eingefangen worden. „In einer Tüte haben wir sie den Fachbiologen übergeben.“

Dabei handelt es sich um eine nicht giftige asiatische Lagerhaus-Krabbenspinne, oder auch Warmhaus-Riesenkrabbenspinne (Heteropoda venatoria), erläuterte Ingo Meyer. Mitarbeiter hatten am Donnerstagvormittag das noch lebende Exemplar entdeckt und schnell gehandelt.

Die Art ist ursprünglich in den tropischen Teilen Asiens heimisch. Das Weibchen erreicht eine Körperlänge von 17 bis 34 Millimeter, das Männchen bis zu 21 Millimeter. Die Beinspannweite bei ausgewachsenen Exemplaren beträgt 70 bis 120 Millimeter.

„Das Spinnentier muss in einer der Umschlaghallen, zum Beispiel dem Großmarkt, in die für den Aldi in Varel bestimmten Bananenkisten gekrabbelt sein“, vermutet Meyer. Denn in Ecuador, dem Ursprungsland dieser Bananen, komme die Spinne nicht vor. Über den Handel hat sich die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne weltweit ausgebreitet. Sie kann, daher auch ihr Name, aber in Gebieten, in denen das Klima für die Spinne ungeeignet ist, nur in Warmhäusern überleben.

Ein Kunde hatte am Dienstag eine Spinne in den Bananen gesehen und die Marktleitung informiert. Weil die Vermutung bestand, dass es sich um eine hochgiftige Bananenspinne handelt, alarmierte diese die Polizei. Das Gebäude wurde evakuiert und blieb stundenlang geschlossen.

Vom Aquarium Wilhelmshaven hinzugezogene Fachbiologen suchten nach der Spinne, fanden sie aber nicht. Weil die Bananen bei Aldi aus Ecuador stammen, konnte es sich ihrer Meinung nach nicht um eine giftige Bananenspinne handeln. Diese komme nur in Brasilien, Uruguay, Paraguay und Argentinien vor. Deshalb wurde der Laden auf Anordnung des Ordnungsamtes Varel wieder geöffnet.