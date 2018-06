Varel Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Kreisverband Wilhelmshaven/Friesland bietet in Varel eine Demenzberatung mit Einzelberatung und Angehörigen-Gesprächsgruppen an. ASB-Mitarbeiterin Petra Hammann bietet offene und kostenlose Sprechzeiten an, an denen jeder ohne Anmeldung teilnehmen darf. Das Angebot in der ASB-Tagespflegeeinrichtung, Am Bahnhof 5, besteht jeden ersten und dritten Montag des Monats von 11 bis 14 Uhr (Einzelberatung) und von 14.30 bis 16 Uhr in der Gesprächsgruppe.