Varel Die Ausstellung „Zeitung im Wandel der Zeit“ zieht um: Die Schau mit ausgewählten Titelseiten aus 200 Jahren „Der Gemeinnützige“ ist ab sofort im Heimatmuseum Varel, Neumarktplatz 3a, zu sehen. Geöffnet ist jeweils mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Die Ausstellung anlässlich des Jubiläums des 200. Geburtstag „Gemeinnützigen“ war bis Mitte Juli in der ehemaligen Geschäftsstelle der NWZ an der Schlossstraße 7 zu sehen. Am 13. Juli 1818 war die Zeitung erstmals erschienen. Bis zum 31. Oktober sind die historischen Seiten als Sonderschau Bestandteil der Ausstellung im Heimatmuseum.

Der Eintritt kostet zwei Euro. Zu sehen sind dabei auch die vielen Exponate rund um die Vareler Geschichte, das Ruseler-Zimmer sowie das Lothar-Meyer-Kabinett.

„Wir sind sehr froh, dass wir diese Ausstellung zeigen dürfen“, sagte Hans-Georg Buchtmann, Vorsitzender des Heimatvereins, der die vergrößerten Seiten gemeinsam mit seinem Team in den vergangenen Tagen platziert hatte. Die Original-Bände aus 200 Jahren „Der Gemeinnützige“ sind in den Räumen des Heimatmuseums archiviert – unter anderem die Original-Ausgabe vom 13. Juli 1818. Damals auf der Titelseite: Die Flut-Zeiten der Jade.

Der Inhalt gibt einen Überblick nicht nur über die Nachrichten aus den unterschiedlichen Epochen sowie auch über die Entwicklung von Anzeigen-Werbung, öffentlichen Bekanntmachungen und der Veränderung der Zeitung vom Hochdruck bis zum Vierfarb-Druck.

Auch Eckpunkte der Deutschen Geschichte sind wiedergegeben, so zum Beispiel der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, Ereignisse des Zweiten Weltkriegs oder die Nachkriegszeit. Die Nachrichten erinnern auch an bedeutende Ereignisse in Varel, beispielsweise den Einzug der Bundeswehr im Jahr 1961 oder die Sturmfluten an der Küste.

