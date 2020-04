Bedürftige mit Essen versorgt

Varel Aus der Not eine Tugend gemacht haben die Organisatoren des „heißen Tellers“ in Varel. Da aufgrund der aktuellen Situation durch das Coronavirus das I-Café vorübergehend geschlossen ist, musste das Hilfsangebot für bedürftige Menschen abgesagt werden und konnte im April nicht stattfinden. „Mit den Sponsoren des heißen Tellers haben wir aber vereinbart, dass die Obdachlosen in ihren Unterkünften in Büppel und Obenstrohe mit Essen versorgt werden“, sagte Mitorganisator Alexander Westerman und teilte jetzt mit: „So konnten insgesamt 320 Euro an Geldspenden und zusätzlich Lebensmittel an die Bedürftigen verteilt werden.“ „Oft sind es nur die kleinen, bescheidenen Wünsche der Betroffenen, wie zum Beispiel Brot, Aufschnitt und Süßigkeiten, die für sie in Erfüllung gehen“, sagte Alexander Westerman.