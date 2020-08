Bus-Scheibe bei Unfall zersplittert

Varel Bei einem Verkehrsunfall im Tweehörnkreisel der B 437 in Varel ist am Dienstag gegen 14.40 Uhr die Seitenscheibe eines Linienbusses zersplittert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zerstörte ein anfahrendes Wohnmobil das Fenster. Dieses stand im Kreisel und blockierte ihn. Da ein Vorbeifahren in Richtung Innenstadt nicht möglich war, stoppte die 53-Jährige Busfahrerin aus Bockhorn neben dem Fahrzeug, das plötzlich anfuhr. Dabei kam es zu Kollision. Anschließend flüchtete der Fahrer des weißgrauen mittelgroßen Wohnmobils mit niederländischem Kennzeichen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es um 17.15 Uhr auf der Westersteder Straße in Grünenkamp. Ein 24-Jähriger aus Rastede fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in Richtung Varel. Als ihm ein PKW entgegenkam, der ihm in die Fahrspur gefahren sein soll, wich er nach rechts aus. Dabei beschädigte er einen am Straßenrand geparkten Volvo.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Varel unter Tel. 04451/9230 melden.