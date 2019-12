CDU Varel lädt zum Neujahrsempfang

Varel Die CDU Varel lädt Vertreter der Vereine und Institutionen sowie interessierte Bürger zum Neujahrsempfang im Waisenhaus Varel am Samstag, 11. Januar 2020, ein. Beginn ist um 11.00 Uhr, Einlass zum Sektempfang ab 10.30 Uhr. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Hergen Eilers spricht zum Thema: „2020 – Sind wir noch zu retten?“ Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner geht in seinem Grußwort auf Entwicklungen der Stadt ein und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2020. Anmeldungen bis 5. Januar per E-Mail an hergen.eilers@ewetel.net, unter Tel. 04451/84807 oder per Fax an 04451/808044.