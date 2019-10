Varel Wegen einer Defekten Chloranlage ist das Vareler Hallenbad an der Haferkampstraße bis einschließlich Montag geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Nachdem der Schaden am Freitag festgestellt worden war, wurde das Bad um 17 Uhr vorsorglich geschlossen. Nach der Reparatur wird der Betrieb voraussichtlich am Dienstag zu den Öffnungszeiten von 6.30 bis 8 Uhr (Frühbaden) und von 10 bis 21.30 Uhr wieder aufgenommen.