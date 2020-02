Varel An diesem Montag öffnet wieder das Reparaturcafé in der alten Weberei an der Oldenburger Straße in Varel. Um 16 Uhr geht es los, Annahmeschluss ist um 18.30 Uhr. Defekte Elektrogeräte für Haushalt und Hobby werden durchgesehen und – wenn möglich – repariert.

Auch Elektronikartikel wie Rechner und Drucker werden angenommen, um Hard- und Softwareproblemen auf die Spur zu kommen. Ganz aktuell sollten Nutzer des Betriebssystems Windows 7 beachten, dass Microsoft in diesem Monat die Unterstützung einstellt, teilt das Team des Reparaturcafés mit. Eine Weiternutzung bringe ein deutliches Sicherheitsrisiko mit sich. Deswegen müsse aber nicht gleich ein neuer PC gekauft werden. Das Reparaturteam berät über die Umstellmöglichkeiten auf das aktuelle Windows 10 und prüft mitgebrachte Rechner auf ihre Eignung.

Mängel an Fahrrädern können wegen dieser Sonderaktion am 3. Februar nicht behoben werden. Insbesondere bei Elektrogeräten kann es zu etwas längeren Wartezeiten kommen. Deshalb bittet das Team, Zeit und Geduld mitzubringen.

Der Reparatur-Termin findet in entspannter Atmosphäre mit Kaffee, Tee und Keksen statt, begleitet von Gesprächen und Erfahrungsaustausch. Die Helferinnen und Helfer sind ehrenamtlich tätig. Sie möchten einen Betrag gegen die Lawine von Technik- und Elektronikmüll leisten. Die Dienstleistung ist kostenfrei. Das Team des Reparatur-Cafés freut sich über weitere interessierte Reparaturkundige.

Mehr Infos unter www.varel-repariert.de