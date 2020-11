Corona: Zwei Fälle am LMG in Varel

Varel Am Lothar-Meyer-Gymnasium (LMG) in Varel sind zwei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitagabend mit. Aus diesem Grund habe das Gesundheitsamt für insgesamt acht Lehrkräfte und für die Schülerinnen und Schüler aus fünf Klassen der Sekundarstufe I sowie einem Kurs des zwölften Jahrgang eine Quarantäne ausgesprochen.

In Friesland sind aktuell 54 Personen positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Sechs befinden sich in stationärer Behandlung. Eine Person hält sich außerhalb des Landkreises auf. Gemäß Lagebericht des Landes Niedersachsen von Freitag, 9 Uhr, liegt der Inzidenzwert bei 25,3.