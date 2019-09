Varel Für den Schutz von Umwelt und Klima sind am Samstagnachmittag in Varel 90 Menschen auf die Straße gegangen. Aufgerufen hatten zum zweiten Mal die Veranstalter der „Fridays-for-Future“-Demos Dominik Helms und Tjorven Meyrose. Mit Plakaten verdeutlichten die Teilnehmer ihre Positionen. Bei dem von der Polizei begleiteten Marsch vom Wald bis in die Innenstadt dabei waren neben interessierten Bürgern auch Vertreter von Parteien, Organisationen und Kirche.

Bei der Kundgebung auf dem Schlossplatz wurden Themen wie weniger Autofahren, CO2, Kunststoffteilchen im Essen, Wasserstoff, Blühflächen auch in der Stadt und Tourismus angesprochen. Die Demonstranten forderten: „Die Politik muss endlich den Mut zum Handeln aufbringen.“ Hanspeter Boos vom Umweltteam der Ev.-luth. Kirchengemeinde berichtete von der zentralen Umweltdemo, die am Freitag in Oldenburg stattgefunden hatte.

Frieslands Landrat Sven Ambrosy solidarisierte sich in Varel mit den Demonstranten. „Ich möchte Flagge zeigen. Die Klimafrage darf nicht zur Generationenfrage Jung gegen Alt werden. Alle müssen miteinander diese riesige Aufgabe stemmen“, sagte er.

Ein Thema war zudem das Klimaschutzpaket, das nun von der Bundesregierung beschlossen worden war. Michael Berg von der Umweltinitiative Deichfreunde befand: „Was sie da jetzt rausgehauen hat, reicht nicht aus.“ Er lud zur nächsten Umweltaktion am 28. September um 12 Uhr beim Schneemann am Vareler Hafen ein.