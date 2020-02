Oldenburg

Vertragsverlängerung Von Rickey Paulding Geht der Kapitän in sein 14. Baskets-Jahr?

Er ist der Dauerbrenner in Oldenburg: Auch in dieser Saison ist Rickey Paulding bester Scorer seines Teams und bekommt die meiste Einsatzzeit. Was der 37-Jährige über eine Vertragsverlängerung denkt, erzählt er NWZonline.