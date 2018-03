Varel Ehrenamtliches Engagement ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Doch es gibt Menschen, die außerordentliches für die Gemeinschaft leisten. Am Freitag wurde Gerd Effmann dafür mit dem Friesland-Taler, dem Ehrenamtspreis des Landkreises, geehrt. In seiner Laudatio würdigte Landrat Sven Ambrosy seine herausragenden Leistungen.

Als Mitglied der DLRG-Ortsgruppe Varel und des Wasserrettungszugs Friesland setzt sich Gerd Effmann seit 1991 für die Belange des wassergebundenen Rettungswesen ein. Er war der Initiator für ein dynamisches und kollektives Miteinander, die Jugendarbeit und der soziale Gemeinschaftssinn stehen für ihn im Vordergrund. Bei relevanten Themen rund um die Wasserrettung nahm er eine Vorreiterrolle ein und hat durch sein Wirken die regionale Wasserrettung sicherer gemacht. Der Aufbau des Wasserrettungszuges Friesland ist auch sein Verdienst.

Gerd Effmann zeigte ebenfalls außergewöhnlichen Einsatz als Gründungsmitglied und Vorsitzender des Fördervereins der heutigen Oberschule Varel. Es ist sein Verdienst, dass es durch die Zuwendung einer Stiftung möglich war, zwei Sozialarbeiter an der Schule zu beschäftigen. Als Stadtelternratsvorsitzender ist es ihm maßgeblich zu verdanken, dass sich der Landkreis die Sanierung des Schulgebäudes zur Aufgabe gemacht hatte. „Es ist also nur folgerichtig und überaus verdient, Gerd Effmann heute eine Ehrung des Landkreises Friesland zukommen zu lassen“, dankte ihm der Landrat für seinen vielfältigen Einsatz.

Der sichtlich überraschte Gerd Effmann meinte „Ich mache das gern, bleibe aber lieber im Hintergrund.“