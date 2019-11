Einbruch in Jugendzentrum

Varel Am Wochenende sind Unbekannte in das Jugendzentrum in der Weberei an der Oldenburger Straße in Varel eingebrochen. Der Polizei zufolge kam es zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, zu dem Einbruch. Die Täter hebelten mehrere Fenster auf und gelangten so ins Innere. Ob die Einbrecher auch tatsächlich Beute machten, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise unter Tel. 04451/9230.