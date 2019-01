Varel Der Landkreis Friesland untersucht derzeit Krebsfälle in Varel in der näheren Umgebung zur Papier- und Kartonfabrik. Die Behörden wurden von Anwohnern auf eine mögliche Häufung von Krebsfällen aufmerksam gemacht. „Der Landkreis Friesland nimmt die Sorgen und Hinweise der Bürgerinnen und Bürger immer ernst“, teilte Landkreissprecherin Nicola Karmires mit. Aufgrund der bislang vorliegenden Hinweise könne aber noch kein Zusammenhang festgestellt werden.

Auf welcher Grundlage beruhen die Hinweise?

Anwohner hatten den Landkreis auf eine mögliche Häufung von Krebsfällen aufmerksam gemacht. Konkret geht es um die Straßen Helgoländer Straße, Nelkenstraße, Rosenstraße, Neißestraße und Brahmweg. Die Anwohner hatten festgestellt, dass es in ihrer Nachbarschaft mehrere Krebsfälle gab und hatten selbst nachgezählt. Die Auswertung ergab insgesamt 25 Krebsfälle, davon 14 Brustkrebserkrankungen. Befürchtet wird, dass die Krebserkrankungen im Zusammenhang mit den Emissionen der Papier- und Kartonfabrik Varel stehen.

Von den Anwohnern gab es auch reichlich Kritik am Verhalten des Landkreises. Sie fühlten sich vom Gesundheitsamt in dieser Angelegenheit nicht ernst genommen.

Was untersucht der Landkreis jetzt?

Aufgrund der einfachen Zählung der Anwohner kann kein Zusammenhang mit den PKV-Emissionen oder sonstigen Einflüssen in Varel hergestellt werden. Das Gesundheitsamt benötigt für eine entsprechende Aussage mehr Daten. Um eine qualifizierte Aussage treffen zu können, werden noch individuellere Daten der Betroffenen benötigt – beispielsweise der Wohnort zum Zeitpunkt der Diagnose und ob es sich um eine Erstdiagnose handelte.

Was sagt die Papier- und Kartonfabrik dazu?

Laut PKV-Gesellschafter Kristian Evers werden von der Papier- und Kartonfabrik keine krebserregenden Stoffe verbreitet. „Alle unsere Produkte sind für den Lebensmittelkontakt zugelassen und die eingesetzten Hilfsmittel für die Produktion haben eine Zulassung nach der 36. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung“, schreibt Evers auf NWZ-Nachfrage. Eine erhöhte Gesundheitsgefährdung durch von der PKV verbreitete Stickoxide sieht Evers ebenfalls nicht. Diverse Studien stellten demnach eindeutig heraus, dass nicht die Stickoxide selbst, sondern andere, in Autoabgasen enthaltene Stoffe die Gesundheit gefährden könnten. Bei der Erdgasverfeuerung im fabrikeigenen Kraftwerk würden aber keine solchen Stoffe ausgestoßen.

Zudem weist Evers darauf hin, dass die Stickoxidbelastung in der Region Jadebusen unter 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liege. Von einer Gesundheitsgefährdung werde erst ab 40 Mikrogramm ausgegangen. 2017 habe die PKV 169 Tonnen Stickoxide ausgestoßen, was rund um das Werk einer Zusatzbelastung von nur 0,7 Mikrogramm entspreche.

Überhaupt liege man bei den betriebenen Anlagen beim Ausstoß von Kohlenmonoxid, Stickoxiden, Schwefeloxiden, Formaldehyd und Gesamtkohlenstoff insgesamt sehr weit unter den vorgegebenen Grenzwerten des Gewerbeaufsichtsamts.

Was spricht für einen Zusammenhang zwischen PKV und den Krebsfällen?

Bislang nicht viel. Die Zählung der Anwohner an sich ist wenig aussagekräftig. Die Stichprobe ist dafür schlicht zu klein. Laut Niedersächsischem Krebsregister können ganz andere Gründe hinter der vermeintlich hohen Krebsrate stehen, wie zum Beispiel die Altersstruktur. Der Gedanke dahinter: Oft altern ganze Wohngebiete gemeinsam. Erreichen die Bewohner einer Nachbarschaft zur etwa gleichen Zeit ein relativ hohes Alter, ist die Wahrscheinlichkeit von schweren Erkrankungen wie Krebs in dieser Nachbarschaft deutlich höher.

Darüber hinaus hat das Krebsregister auf Nachfrage des „Gemeinnützigen“ keinerlei Hinweise auf eine erhöhte Krebsrate in Varel. An den aktuellen Untersuchungen des Landkreises sei man allerdings nicht beteiligt.

Die Anwohner haben in ihrer Nachbarschaft vor allem Fälle von Brustkrebserkrankungen festgestellt. Allerdings gibt es laut Krebsinformationsdienst bislang keine eindeutig festgestellten Zusammenhänge zwischen Umwelteinflüssen und einer Brustkrebserkrankung. Brustkrebsfälle hängen demnach vor allem mit dem Alter und hormonellen Veränderungen zusammen. Übergewicht, mangelnde Bewegung und hoher Alkoholkonsum können ebenfalls das Brustkrebsrisiko erhöhen. Auch die Zahl der Kinder, die eine Frau zur Welt gebracht hat, und das Alter, dass sie zu diesem Zeitpunkt hatte, können Einfluss auf das Brustkrebsrisiko haben.

Wie viele Krebsfälle gelten als „normal“?

In Niedersachsen liegt die so genannte „Prävalenz“, also die Krankheitshäufigkeit, für Krebs über alle Altersklassen hinweg bei 1,3 Prozent. Betroffen wäre demnach etwa einer von 76 Menschen einer Stichprobe.

Wie hat sich die Brustkrebsrate entwickelt?

Sie ist gestiegen. Betrachtet man die Rohdaten des Krebsregisters Saarland (hier sind die Daten der vergangenen Jahrzehnte am vollständigsten) ergibt sich für das Jahr 1980, dass von 100 000 Frauen im Durchschnitt 87,7 an Brustkrebs erkrankt sind. 2013 waren es 180,2. Demnach hat sich die Zahl der Brustkrebserkrankungen also verdoppelt. Jedoch ist die Bevölkerung in der Zwischenzeit insgesamt gealtert. Altersbereinigt ergibt sich immer noch eine Steigerung von 74,6 auf 117 Fälle pro 100 000 Einwohner.

Durch ausgeweitete Mammongraphie-Untersuchungen werden heute aber auch weitaus mehr Brustkrebsfälle registriert. Wichtig dabei: Auch wenn die Häufigkeit von Brustkrebserkrankungen zugenommen hat, ist die Wahrscheinlichkeit an einer Brustkrebserkrankung zu sterben in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zurückgegangen.