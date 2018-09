Falsche Spendensammler unterwegs

Varel In Varel klingeln derzeit Kinder und Jugendliche an Haustüren, die sich als Spendensammler für das Waisenstift ausgeben. „Diese wurden nicht von uns geschickt“, warnt Claudia Preuß davor, ihnen tatsächlich auch Geld herauszugeben. Die Leiterin des Vareler Waisenhauses betont, dass die Einrichtung grundsätzlich keine Sammelaktionen an Haustüren durchführe. „Und schon gar nicht würden wir Kinder losschicken“, sagte Claudia Preuß. Das Waisenhaus versucht nun, die Bettler zu ermitteln und das Geld dann den Besitzern zurückzugeben.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir