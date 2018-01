Falscher Polizist in Varel erfolglos

Varel Am Dienstagnachmittag kam es zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Dieses Mal versuchte eine angebliche Polizeibeamtin in den Telefonaten, an Informationen über mögliche Wertgegenstände zu gelangen. „Alle Angerufenen haben genau richtig gehandelt“ lobt Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. „In den Telefonaten sind keine Informationen herausgegeben worden, das Gespräch wurde beendet und die Polizei wurde umgehend informiert, so dass keine Schäden entstanden sind.“