Varel An diesem Sonntag lädt der TuS Varel 09 ein zum Familientag im Waldstadion an der Windallee in Varel. Bevor es um 15 Uhr für die Erste gegen den FC Nordenham II geht, spielt ab 9.30 Uhr die zweite F-Jugend ihren Fairplay-Spieltag im Waldstadion. Der Eintritt zum Familientag des TuS Varel 09 ist frei. Auch eine Hüpfburg für Kinder wird dort aufgebaut und für das leibliche Wohl von Spielern und Zuschauern wird gesorgt sein.