Varel In dem Wohn- und Pflegezentrum St. Marien-Stift in Varel ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei Varel auf Anfrage dieser Zeitung angab, mussten 14 Bewohner aus dem Erdgeschoss sowie drei Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Verletzt wurde demnach niemand. Der Brand wurde bereits gelöscht, es kam zu einer großen Rauchentwicklung.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war das Feuer offenbar in einem Lagerraum im Keller ausgebrochen, in dem mehrere Matratzen und Möbel standen. Die Brandursache ist noch unklar. Mehrere Feuerwehren der Stadt waren im Einsatz. Derzeit wird das Gebäude vom Rauch befreit. Die Einrichtung befindet sich in unmittelbarer Nähe zum St. Johannes-Hospital.