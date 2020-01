Feueralarm im St.-Marien-Stift

Varel Alle drei Vareler Feuerwehren mussten sich an Silvester gegen 15.30 Uhr auf den Weg zum St.-Marien-Stift machen. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Da in ersten Meldungen das Feuer auch bestätigt wurde, fuhren alle Wehren die Einrichtung an. Letzten Endes entpuppte sich der Alarm aber als Fehlalarm: Bei der Erkundung stellten die Feuerwehrkräfte fest, dass kein Brand, sondern der Austritt von Wasserdampf den Alarm ausgelöst hatte.