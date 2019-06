Varel Vareler Schüler werden an diesem Freitag wieder für besseren Klimaschutz auf die Straße gehen. Wie Dominik Helms, einer der Organisatoren der „Fridays-for-Future“-Demonstrationen in Varel, mitteilte, werde die nächste Demonstration am Freitag, 7. Juni, um 12 Uhr vor dem Vareler Rathaus stattfinden. Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner werde bei der Demonstration einige Worte an die Bewegung richten, schreibt Helms.

Es ist die mittlerweile vierte Klimaschutz-Demo in Varel. Zur ersten Demonstration im März kamen mehr als 100 Schüler. Nach der zweiten Protestaktion entschieden sich die Organisatoren, Dominik Helms und Tjorven Reelfs-Meyrose, die Demos einmal pro Monat und nicht jede Woche stattfinden zu lassen.

Ins Leben gerufen wurden die „Fridays-for-Future“-Demos von der Schwedin Greta Thunberg. Sie schwänzt bereits seit Monaten freitags die Schule, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Aus den Protesten ist eine weltweite Bewegung geworden.