Varel Zum zweiten Friedensgebet in Varel an diesem Mittwoch, 8. April, um 19 Uhr laden die Ev.-luth. und katholische Kirchengemeinden in Varel ein. Aufgrund der Corona-Krise könne jeder dort beten, wo er sich um diese Uhrzeit befindet. Die Texte für das gemeinsame Gebet sind im Internet zu finden unter: