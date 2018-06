Varel /Friesische Wehde An diesem Dienstag, 5. Juni, findet die zweite von vier kostenlosen Leserfahrten in das Druckhaus sowie die Redaktion der NWZ in Oldenburg statt. Die Mitfahrer wurden telefonisch benachrichtigt. Die Haltepunkte: 15.30 Uhr Neuenburg/Dörpplatz; 15.40 Uhr Zetel/Markthamm; 15.55 Uhr, Bockhorn/Marktplatz; 16.15 Uhr, Varel/Raiffeisenbank. Die Rückfahrt ab Oldenburg startet um circa 21 Uhr. Die Haltestellen werden in umgekehrter Reihenfolge angefahren.

