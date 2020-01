Varel /Friesische Wehde „Wir haben kein Qualitätsproblem und auch mit den Ärzten sind wir sehr gut aufgestellt“, sagt Ulrich Paucker, Geschäftsführer des „Palliativnetzes Am Jadebusen“, „aber uns fehlen qualifizierte Pflegekräfte.“

Beim gemeinsamen Frühstück, zu dem sich die Mitglieder des Vereins zur Feier des zehnjährigen Bestehens nun trafen, gab es sowohl Positives als auch Negatives zu berichten. Dabei war man zunächst einmal stolz darauf, was mit dem gemeinnützigen Verein, in dem sich Mediziner, Pflegedienste, das St. Johannes-Hospital und die Hospizbewegung Varel zusammengeschlossen haben, bisher geleistet wurde. „Wir kümmern uns um etwa 150 Patienten im Jahr und 20 Patienten sind in fester Versorgung“, sagt der 2. Vorsitzende Thomas Exner.

Laut der 1. Vorsitzenden Ulrike Pieper sei die Stärke des Palliativnetzes durch dessen regionale Ausrichtung vor allem seine Kompaktheit und die daraus resultierende sehr gute Kooperation der Beteiligten. Dr. Ernst Berthold Ahlhorn pflichtet ihr bei: „Im Hinblick auf die Versorgung ist das ein großes Pfund. Die Kommunikation im Gesundheitswesen ist oft ein großes Manko. Die funktioniert bei uns sehr gut.“

Es gab aber auch Negatives zu berichten. Es würden zwar überall Pflegekräfte fehlen, so Koordinatorin Heike Müller, dies treffe auf Palliativpflegekräfte, die speziell geschult werden müssen, aber besonders zu: „Es gibt Pflegedienste, die die Pflegekräfte weiter ausbilden, aber das ist schwierig, wenn zu wenige Leute zur Verfügung stehen.“ In Varel sei die Versorgung mit Pflegekräften zwar gut, im Umland durch die größeren Entfernungen aber schwieriger. Hier müsse man jedoch auf die Politik hoffen, so Ulrike Pieper: „Wir können nicht ausbügeln, was im Gesundheitswesen über viele Jahre versäumt wurde.“