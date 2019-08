Varel Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Samstag Gartenmöbel entwendet, die auf einer Terrasse eines Hauses an der Dangaster Straße in Varel standen. Nach Angaben der Polizei von Sonntag schlugen die Täter zwischen 17 und 9 Uhr zu. Die Beute, ein Gartentisch, zwei Korbsessel und ein Doppelsitzer, sind mutmaßlich mit einem Transporter weggebracht worden.

Die Polizei Varel bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 04451/9230 zu melden.