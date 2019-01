Varel Klara-Isabella heißt die erste Friesin, die 2019 in der Geburtsklinik des St.-Johannes-Hospitals (SJH) in Varel geboren wurde. Sie erblickte am 2. Januar um 13.43 Uhr das Licht der Welt. Gute 3590 Gramm bringt sie auf die Waage, ist 51 Zentimeter groß und erfreut sich bester Gesundheit. Die glücklichen Eltern Melanie und Georg Görlitz aus Ovelgönne (Kreis Wesermarsch) sind stolz darauf, ihr drittes Kind in den Händen zu halten.

„Das erste Kind in einem Jahr ist immer etwas Besonderes“, freut sich Dr. Christoph Reiche, Chefarzt der Frauenklinik des SJH. „Es erinnert uns an die vielen kleinen Wunder, die wir in den vergangenen Jahren auf ihrem Weg ins Leben begleiten durften und auch an die großartigen Momente, die wir in den kommenden Monaten wieder erleben werden.“

Die Geburtsklinik Varel betreut Kinder ab der 37. Schwangerschaftswoche (36+ 0) ohne zu erwartende Komplikationen. Im vergangenen Jahr mussten nach Klinik-Angaben 21 Kinder in den Tagen nach der Geburt zur Mitbetreuung in eine Kinderklinik verlegt werden. Bei sechs Geburten war schnelles Handeln durch einen Notkaiserschnitt erforderlich.

Diese geringe Zahl wertet Christoph Reiche als Bestätigung der vorausschauenden und fachlich hoch qualifizierten Arbeit seines Teams, das alle Entscheidungen immer in enger Abstimmung mit den Eltern trifft. Reiche empfinde große Dankbarkeit und Anerkennung für seine hoch motivierten Mitarbeiter und Kollegen.

In Varel konnte entgegen dem Trend ein stabiles Team an erfahrenen Hebammen aufgebaut werden, die zum festen Mitarbeiterstamm gehören. Dies sei ein Garant für die steigenden Zahlen in der Geburtshilfe der vergangenen Jahre. Besonders die individuelle Betreuung im Kreißsaal werde von den werdenden Müttern geschätzt. „Weitere Unterstützung erfahren diese auf der Station durch das Pflegepersonal, im Stillzimmer durch ausgebildete Stillberaterinnen sowie durch Kinderkrankenschwestern, die den frischgebackenen Eltern Tipps im Umgang mit den Neugeborenen geben“, sagte Sprecherin Ute Kopperschmidt.

In Varel kamen 2018 645 Kinder zur Welt Im Jahr 2018 kamen in der Frauenklinik Varel bei 645 Geburten 311 Mädchen und 339 Jungen zur Welt. Dabei war in 28 Prozent der Fälle ein Kaiserschnitt nötig. Fast zwei Drittel der Kinder wurden auf natürlichem Wege geboren. Von ihnen benötigten nicht einmal vier Prozent ein wenig Unterstützung durch eine Saugglocke. Lediglich bei jeder vierten Geburt wurde, in Abstimmung mit den Eltern, die Geburt eingeleitet.

Seit 2008 stiegen die Geburtenzahlen in der Geburtshilfe Varel um annähernd 100 Prozent. „Trotz Fachkräftemangels und gesundheitspolitischer Hindernisse“, betont Kopperschmidt. Das Einzugsgebiet reiche weit über die Grenzen Frieslands hinaus. Dabei sind sich Reiche und sein Team ihrem Einsatz für eine natürliche Geburt und ihrem Credo für eine menschliche, wertschätzende und liebevolle Versorgung ihrer Patienten stets treu geblieben: „Das hat sich herumgesprochen.“

Der Chefarzt und die leitende Hebamme Helgrit Sudholz setzen sich stark für den Erhalt der Geburtshilfe am Standort Varel ein. Sie sind sich sicher: Eine Zentralisierung der Versorgung durch die Schließung von Krankenhäusern würde den Menschen eine familien- und wohnortnahe Versorgungssicherheit nehmen. Insbesondere die Schließungen einiger geburtshilflicher Stationen in der Region bedauern sie sehr.