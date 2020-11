Gedenkgang in der Osterstraße

Varel Der DGB-Kreisverband Friesland richtet seine Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht an diesem Montag unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen öffentlich aus. „Auch in diesem Jahr wollen wir der Opfer der faschistischen Übergriffe gegen jüdische Geschäfte, Synagogen und Wohnungen gedenken sowie ein mahnendes Zeichen gegen die Gewalttaten in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzen“, so Gewerkschaftssekretärin Désirée Buchinger.

Wegen der Corona-Pandemie wurde der Ablauf geändert: Neben einer Kranzniederlegung gibt es einen kleinen Gedenkgang mit Blumen zum Denkmal innerhalb der Osterstraße. Zwischen 18.15 und 18.45 Uhr werden Rosen zur andächtigen Niederlegung an die Teilnehmer verteilt.

Die Osterstraße wird gesperrt und eine Einbahnstraße angelegt. Mund-Nasen-Schutz muss während des gesamten Gedenkganges getragen werden. Anschließend findet um 19 Uhr in der Schlosskirche ein Friedensgebet statt. Dort wird neben Pastor Brok auch Bürgermeister Wagner sprechen.