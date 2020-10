Geschichte: Heimatmuseum für Zukunft rüsten

Varel Die Stadt Varel und der Kulturverbund Friesland werden zukünftig kooperieren. Dafür hat sich der Vareler Rat in seiner Sitzung am Mittwoch ausgesprochen. Ziel ist die Neukonzeption, Weiterentwicklung und ständige Betreuung des Heimatmuseums und der Mühle in Varel sowie die Gründung eines „Zweckverbandes Vareler Museen“.

„Die vom Heimatverein aufgebauten und betreuten musealen Einrichtungen in der Stadt Varel haben einen Stand erreicht, der professionelle Unterstützung erfordert“, begründet die Stadtverwaltung diesen Schritt. Deshalb hat der Rat den Entschluss gefasst, dem Kulturverbund Friesland, vertreten durch den Zweckverband Schloss- und Heimatmuseum Jever, beizutreten, um dadurch verschiedene Hilfen in Anspruch nehmen zu können.

So soll der heimatkundliche Bereich in der Stadt neu gegliedert werden. Ziel ist die Neugestaltung des Museums als zukunftsfähige Kulturinstitution für die Stadt Varel und die Region und langfristig die Schaffung eines eigenständigen Museums. Die Schätze der Stadt, die vom Heimatverein über Jahrzehnte gesammelt wurden, sollen vereint, heimatkundlich bearbeitet und den Menschen museal offenbart werden. Der Stadt Varel entstehen durch den Abschluss der Kooperationsvereinbarung Kosten in Höhe von jährlich 50 000 Euro.

Jost Etzold (FDP) kritisierte in der Ratssitzung, dass der zuständige Fachausschuss bei der Entscheidung „nicht angemessen, eigentlich gar nicht, einbezogen war“ – und das, obwohl es um 100 000 Euro und substanzielle inhaltliche Maßnahmen gehe.