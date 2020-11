Häusliche Gewalt: Noch kein Anstieg

Varel Geldsorgen, Probleme mit der Arbeit, keine Distanz: Immer wieder wurde vor mehr häuslicher Gewalt in Corona-Zeiten gewarnt. Und nun, während des zweiten Lockdowns und der Kontakt- sowie Reisesperre zur Eindämmung der Pandemie in Deutschland, bleiben erneut wieder mehr Menschen zu Hause. Der Vareler Ratsherr Jost Etzold (FDP) nahm dieses in der Einwohnerfragestunde der Sitzung des Kreis-Jugendhilfeausschusses am Dienstagnachmittag zum Anlass, bei der Kreisverwaltung nachzuhaken: „Es wurde viel über Eskalation vor allem in Problemfamilien gesprochen. Gab es da in Friesland negative Entwicklungen?“

„Nein“, antwortete Birgit Renken, Leiterin des Jugendamtes beim Landkreis Friesland: „Stand heute gibt es im Bereich der Jugendhilfe sowie in der stationären Betreuung keine coronabedingten Auswirkungen.“ Dennoch schloss sie nicht aus, dass die Corona-Pandemie zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt führen könnte. Derzeit gebe es noch keine verwertbaren Statistiken. „Es ist interessant, noch einmal in einem halben Jahr nachzufragen“, sagte Birgit Renken.

Ebenfalls gebe es keine Erkenntnisse, dass es aufgrund der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben zu einem Anstieg von Suiziden kommt. Das führte Frieslands Landrat Sven Ambrosy ergänzend aus. Dem psychologischen Dienst lägen demnach dafür keine Anhaltspunkte vor. Zumindest noch nicht, meinte Sven Ambrosy. Denn: „Mit zeitlicher Verzögerung kann noch etwas kommen“, so der Landrat.