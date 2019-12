Hallenbad wieder geöffnet

Varel Das Vareler Hallenbad ist ab sofort wieder geöffnet. Nach Beendigung der Reparatur der ausgefallenen Heizungsanlage läuft der Betrieb ab diesen Mittwoch, 18. Dezember, wieder normal. Das teilte Johann Taddigs, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe am Dienstagabend mit.

Die Wiedereröffnung hatte sich verzögert, da dringend benötigte Ersatzteile erst später als erwartet geliefert werden konnten. So wurde mit dem Einbau erst am Montagnachmittag begonnen. Um den Schwimmbetrieb zu ermöglichen, musste das Wasser erst wieder aufgeheizt werden. Das dauerte bis Mittwochmorgen. Am Freitag waren aufgrund der kühlen Witterung zwei Wärmepumpen ausgefallen.