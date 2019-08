Varel Leerstehende Geschäftsräume fehlen in Varels Zentrum. Für Sascha Schnittger, Geschäftsführer vom Modehaus Schnittger, ist dies eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht.

„Rein wirtschaftlich ist es ein tolles Signal für den Handelsplatz Varel. Für den Schnäppchenmarkt fehlt nun aber ein Verkaufsplatz“, sagt der Geschäftsführer. Daher wird aus dem Schnäppchenmarkt nun eine Schnäppchenmeile.

Die Schnäppchenmeile startet in der Hindenburgstraße beim Juwelier Hespe und endet beim Modegeschäft Renate M. in der Drostenstraße, beziehungsweise bei Thalia Varel in der City-Passage und bei Gerry Weber in der Obernstraße.

Von Donnerstag, 8. August, bis Samstag, 10. August, bieten in Varels Fußgängerzone sowie in Teilen der Obernstraße und Drostenstraße die Geschäfte Diva, Schnittger Moden, S One, Renate M., Whiteline Style, Schöne Wäsche für alle, Lille Hus Varel, Thalia Varel, Hespe, Emily chic & crazy und Gerry Weber Markenware zu einem reduzierten Sonderpreis an.

Wegen des Watt-en-Schlick-Festes wurde die Schnäppchenmeile um eine Woche nach hinten verlegt. Am Donnerstag, 8. August, und am Freitag, 9. August, findet die Verkaufs-Aktion von 10 bis 18 Uhr statt. Am Samstag, 10. August, bieten die Geschäfte ihre reduzierte Ware von 10 bis 14 Uhr an.

An den drei Tagen stehen vor den Läden die Verkaufs-Pavillons. „Verkauft wird hauptsächlich die Kleidung aus dem sogenannten Summer Sale“, erzählt der Geschäftsmann. Je nach Größe des Geschäfts variiert auch die Größe des Pavillons.

In den vergangenen Jahren hatte der Schnäppchenmarkt im Pekol-Haus stattgefunden, das derzeit zu einem Fitnessstudio umgebaut wird. Deshalb ziehen die Kaufleute jetzt einfach nach draußen und der Schnäppchenmarkt wird zur Schnäppchenmeile.