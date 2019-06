Varel „Gibt es in Varel und Umgebung Jugendliche, die sich der Kunstform Graffiti verschrieben haben und die gerne legal eine Holzwand gestalten würden?“ Diese Frage stellt die Jugendpflege der Stadt Varel und möchte die Antwort an einem Aktionstag herausfinden. Die Jugendpflege lädt jugendliche Graffitikünstler ein, die Lärmschutzwände an der Skaterbahn kreativ zu verschönern. Am Montag, 8. Juli, findet ein Aktionstag statt, an dem Sprayer, Skater und alle Interessierten sich in lockerer Atmosphäre zusammenfinden und gestalterisch aktiv werden können.

Kunst aus der Dose

Sämtliches Material für die Sprayer wird von der Weberei gestellt, kündigt Jugendpfleger Hergen Fuhrken an. „In Varel haben wir für Graffiti-Künstler einen Platz, an dem sie ganz legal sprayen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können“, sagt er und fordert kreative Jugendliche auf, die Lärmschutzwand an der Skaterbahn bei der Weberei mit Kunst aus der Dose zu gestalten.

Hergen Fuhrken hofft, dass es in Varel und Umgebung noch Jugendliche gibt, die sich der Kunstform Graffiti verschrieben haben und die gerne legal eine Holzwand gestalten möchten. Es sind alle Jugendlichen aufgerufen, sich persönlich in der Weberei an der Oldenburger Straße 21 in Varel, per E-Mail, weberei@stadt.varel.de, oder unter Telefon 04451/968282 zu melden.

Aktionstag am 8. Juli

Die Graffiti-Aktion ist Teil eines Aktionstages, der am Montag, 8. Juli, um 10 Uhr bei der Weberei startet. Graffiti- Künstler und Skater sollen an dem Tag besonders im Mittelpunkt stehen, alle anderen sind ebenfalls eingeladen.

Musik und Skaten

Neben der Sprühaktion werden in der Halle die neuen mobilen Rampen für Skater, Inliner und Biker aufgestellt. Auf dem Skaterplatz draußen sollen viele Jugendliche für Stimmung sorgen. Außerdem wird gegrillt. Für Musik aus den Lautsprechern sorgt Christian Stankowicz. „Ansonsten sollte das Rasseln vieler Farbdosen zu hören sein“, sagt Hergen Fuhrken: „Wir erhoffen uns spektakuläre Bilder aus dem Bereich Skaten, Biken, Inliner oder auch noch etwas ganz Anderes, und dass das Leben an der Skaterbahn der Weberei durch diese Aktion ganz schön bunt wird.“