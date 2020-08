Kaputtes Fenster an Grundschule

Varel Vermutlich beim Ballspielen haben unbekannte Täter ein Fenster der Grundschule am Schlossplatz in Varel beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Zeit vom 7. bis 15. August. „Hinweise deuten darauf hin, dass auf dem dortigen Schulgelände wild mit einem Ball gegen die Gebäudewand geschossen wurde“, heißt es in dem Bericht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel. 04451/9230 in Verbindung zu setzen.