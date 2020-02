Varel Gleich zwei Premieren erlebt die KG Waterkant in dieser Session: Zuerst regierten mit Sianca I. und Saskia I. erstmals zwei Frauen das närrische Volk, jetzt ist es nur noch eine: Nach dem Ausscheiden von Sianca Tjarks wird Saskia Janßen beim Karnevalsumzug am Samstag allein auf dem Prinzenwagen stehen. Und nicht nur das: Die 33-Jährige hat den prächtigen Wagen weitgehend alleine gestaltet.

An den Wochenenden und nach Feierabend stand die sozialpädagogische Angestellte allein in der Scheune, in der mehrere Umzugswagen untergebracht sind, und hat den Wagen mit Tapete und anschließend mit ihrem Namen, 300 roten und weißen Rosen aus Krepppapier und ganz viel Glitzer beklebt.

„Ich hoffe, dass es am Samstag nicht regnet und stürmt und alles hält“, sagt sie. Saskia Janßen freut sich riesig auf den Umzug. Auch wenn sie allein an der Spitze der Narren steht, wird sie auf dem Wagen nicht alleine stehen, sondern von ihren drei Nichten unterstützt. Ganz besonders freut sich Saskia Janßen auf ihren Auftritt auf dem Schlossplatz, wo sie symbolisch den Rathausschlüssel überreicht bekommt. Bis Aschermittwoch wird sie das Oberhaupt der Stadt sein. Bei der Frage, was sie als Stadtoberhaupt alles verändern würde, muss sie erstmal nachdenken. „Unser Bürgermeister macht das schon alles richtig“, findet sie, hat aber trotzdem noch einige Änderungswünsche für Varel: kostenlose Krippenplätze, mehr Textilgeschäfte, bessere Spielplätze, mehr Angebote für Kinder und Jugendliche.

