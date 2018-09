Varel Die beiden Bundeswehr-Sporthallen auf dem Gelände der ehemaligen Friesland-Kaserne werden in den nächsten Wochen abgerissen. Das sagte Bürgermeister Gerd-Christian Wagner am Mittwochnachmittag während der Einweihung eines Gedenksteins für die Arbeit der Soldaten in Varel. Beide Hallen sind marode und nicht mehr zu nutzen. Die neuere Sportstätte war vor einigen Jahren ausgebrannt. Was mit dem Gelände, das der Stadt gehört, passiert, steht noch nicht fest.

