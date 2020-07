Kirche gründet Hilfsfonds

Varel Einen Corona-Hilfsfonds hat die evangelische Kirchengemeinde Varel ins Leben gerufen. Sie möchte Menschen helfen, die in der Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind. „Diejenigen, die weiterhin ein gutes Auskommen haben und etwas Geld abgeben möchten, können andere unterstützen, die in Kurzarbeit geraten sind oder sogar ihre Arbeit verloren haben“, argumentiert die Kirche. „Wir werden keine Unternehmen retten, noch können wir ein fehlendes Gehalt ersetzen. Aber den nächsten Einkauf können wir aus diesen Mitteln sicher bestreiten“, so die Kirche.

Wer helfen möchte, kann sich an das Kirchenbüro an der Schlosskirche unter Tel. 04451/966219 oder an einen der Pastoren Kubatta, Löffel, Brok, Strobel oder Rebbe wenden.