Lange Einkaufsabende

Varel Neben den vier verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr haben Stadtmarketing und Werbegemeinschaft die „lange Einkaufsnacht“ als Instrument geschaffen, um Kunden in die Stadt zu locken. Musik und Aktionen wie das Glücksraddrehen bringen donnerstags von 18 bis 21 Uhr Stimmung in die Innenstadt.

• Donnerstag, 30. Juli: Glücksraddrehen und Verlosung von Vareler Zehnern. Die Einkaufsgutscheine können in den Geschäften der Werbe-Gemeinschaft Varel eingelöst werden. Ein Schülerteam des Lothar-Meyer-Gymnasiums verkauft Brezeln und Pizzaecken.

• Donnerstag, 13. August: Auftakt der Schnäppchentage; Varels Mühlenkönigin Nathalie und -prinzessin Vanessa verteilen Eis.

• Abschluss der langen Einkaufsabende mit Balkonkonzerten in der Innenstadt.