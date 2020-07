Lange Einkaufsnacht: Künstler aus Syrien im Gespräch

Varel Sein Name ist Programm: Srour bedeutet „Freude“ und Alwani „Farben“. Farbenfreudig und formenreich stellen sich die Landschaftsmotive des Malers Srour Alwani dem Betrachter dar. Im Rahmen der Aktion „Lange Einkaufsabende in der Innenstadt“ ist Alwani an diesem Donnerstag zu einem Künstlergespräch bei „Tabula Magica“ in der Neuen Straße 6 zu Gast.

Dort zeigt der aus Damaskus stammende Künstler zurzeit seine Arbeiten und gibt ab 19 Uhr Kunstinteressierten Gelegenheit, Hintergründiges über sein Schaffen zu erfahren. Um den Corona-Hygieneregeln gerecht zu werden, besteht die Möglichkeit, nach draußen auszuweichen, falls die Besucherzahl zu groß wird.

„Alwanis Werke zeugen nicht nur von handwerklichem Können, sondern auch von intensiver Hingabe im Schaffensprozess. Farben, Formen und Strukturen verschmelzen dabei zu einer ins Abstrakte überzeichneten Gesamtkomposition, die das Konkrete jedoch stets erkennbar lässt“, heißt es in der Einladung.

In seiner syrischen Heimat sowie zahlreichen arabischen Staaten war Alwani eine akademisch und künstlerisch gefragte Persönlichkeit. Er lehrte bis 2012 an der Universität Damaskus, zeichnete Comics für über tausend arabischsprachige Kinderbücher.

Srour Alwani war auch für das Design sowie die Durchführung der Verzierungen und Dekorationen an der Sheikh Zayed Moschee in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten verantwortlich.

Als die syrische Regierung ihm den Posten des Kultusministers anbot, verzichtete Alwani aus Angst vor der propagandistischen Instrumentalisierung seiner Kunst. Über Ägypten und Saudi Arabien führte ihn der Weg schließlich ins emsländische Dörpen, wo er jetzt lebt.