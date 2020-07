Masche: OOWV warnt vor Trickbetrügern

Varel Vor Trickdieben warnt der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV): „In den vergangenen Tagen wurden mehrere Fälle gemeldet, in denen sich Männer unter dem Vorwand, für den OOWV eine Leitung spülen zu müssen, Zutritt in die Wohnung älterer Mitmenschen verschafft haben“, teilte Sprecher Matthias Wittschieben jetzt mit. In mindestens einem Fall sei Schmuck entwendet worden.

Der OOWV weist ausdrücklich darauf hin, dass sich seine Mitarbeiter sowie beauftragte Fremdfirmen jederzeit ausweisen können. Wenn der Mitarbeiterausweis nicht selbstständig vorgelegt wird, kann das immer erbeten werden. Hausbesuche werden in der Regel angekündigt. Im Zweifel sollte die Tür geschlossen und beim OOWV unter Tel. 0800-1801201 nachgefragt werden. Verschafft sich ein unbefugter Zutritt ist die Polizei zu rufen.