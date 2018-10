Varel Das Endo-Prothetik-Zentrum (EPZ) im St.-Johannes-Hospital in Varel stellt sich am Mittwoch, 17. Oktober, allen Patienten und interessierten vor. Was das genau ist, welche Leistungen erbracht werden und welche Möglichkeiten es für Betroffene gibt, erläutert Dr. Mathias Schulz, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und Zentrumsleiter des EPZ Varel, an diesem Tag in einem Vortrag vor.

Er findet statt von 18 bis 19 Uhr in der Cafeteria des St.-Johannes-Hospitals, Bleichenpfad 9. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 04422/801089 oder per E-Mail an: bildungszentrum@friesland-kliniken.de. Dort bekommen Interessierte auch weitere Informationen.

Schmerzen in Hüft- und Kniegelenken bedingt durch Verschleiß können die Lebensqualität massiv mindern, schreibt Vanessa Harm vom Bildungszentrum der Friesland-Kliniken in der Einladung mit. Häufig werde die Funktionalität und Beweglichkeit des betroffenen Gelenkes dabei immer weiter eingeschränkt. Schmerzen treten zuletzt auch in Ruhephasen und sogar nachts auf.

Wenn bereits alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft seien und kein Weg mehr an einer Operation vorbei führe, komme das Endo-Prothetik-Zentrum im St.-Johannes-Hospital ins Spiel. „Hier werden den Betroffenen operative Wege und Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie mit Hilfe von Endoprothesen mehr Lebensqualität und Schmerzfreiheit gewinnen können“, heißt es in der Mitteilung von Vanessa Harms.

Bei Endoprothesen handelt es sich um Implantate, die ein geschädigtes Gelenk ganz oder teilweise ersetzen.

Mehr Informationen unter www.friesland-kliniken.de