Menschen: Polizist mit Leib und Seele geht in den Ruhestand

Varel „Fast 45 Jahre im Dienst für das Land Niedersachsen, davon über 20 Jahre Ermittler beim Kommissariat in Varel – was für eine lange und wertvolle Zeit, für die es gilt, Danke zu sagen.“ Mit diesen Worten hat Rainer Schönborn, Leiter des Polizeikommissariats (PK) Varel, am Mittwoch Kriminalhauptkommissar Andreas Harbers in den Ruhestand versetzt. „Du bist wahrhaftig ein Allrounder.“

Während einer Feierstunde im Hause des neuen Pensionärs wurde er vom Dienststellenleiter und seinem Vertreter, Manfred Schulz, verabschiedet. Trotz der Einschränkungen und Versammlungsauflagen wegen der Corona-Pandemie lies es sich eine kleine Abordnung langjähriger Mitstreiter aus dem Kriminal- und Ermittlungsdienst nicht nehmen, sich auch bei ihrem „Harpo“ zu verabschieden. Aufgrund des schönen Wetters konnte die „Veranstaltung“ im Garten stattfinden, so dass der Mindestabstand auf jeden Fall eingehalten werden konnte.

Harbers war über 20 Jahre im Kriminal- und Ermittlungsdienst tätig. Dabei ermittelte er in den Bereichen Eigentums- und Betrugskriminalität. Doch auch in den für Polizisten psychologisch sehr anspruchsvollen Ermittlungen zur Bekämpfung von Straftaten wie Kinderpornografie und Sexualdelikten wurde er eingesetzt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Rainer Schönborn, der im Oktober 1975 zusammen mit Andreas Harbers bei der Polizei angefangen hatte, würdigte seinen Kollegen „als ruhigen, besonnenen aber auch akribischen Polizeibeamten, den so schnell nichts aus der Ruhe bringen konnte“.

Andreas Harbers begann seinen Polizeidienst beim Kommissariat Varel am 1. Oktober 1994. Im November 2018 wurde er bei einem schweren, nichtverschuldeten Verkehrsunfall auf dem Weg zur Dienststelle schwer verletzt. „Davon hat er sich – Gott sei Dank – einigermaßen erholt und kann in seinem neuen Lebensabschnitt seine kleine Enkeltochter genießen“, so Schönborn. „Meine neue Rolle als Opa ist eine ganz besondere Herausforderung für mich“, betonte Andreas Harbers bei seiner Verabschiedung. Es sei „eine Zeit, auf die ich mich sehr freue“.