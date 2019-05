Mühlenfest in Varel: Drei Tage Programm

Samstag, 8. Juni: Um 13.30 Uhr beginnt das traditionelle Mühlenschmücken. Bürgermeister Gerd-Christian Wagner bringt unter der Aufsicht des Teams um Mühlenwart Peter-Fleckenstein Birkengrün an die Flügel an. Das soll an die Tradition des Müller-Handwerks erinnern. Um 14 Uhr singt der Shanty-Chor „De Freesen ut Varel“. Anschließend wird die Mühlenkönigin gekürt. Zu Gast bei der zehnten Wahl sind auch viele ehemalige Königinnen und Prinzessinnen, sowie 17 Gastmajestäten – so viele wie noch nie. Ab 18 Uhr spielt die Band „New Hot Stuff“ Oldie-Rock.

Sonntag, 9. Juni: Um 11 Uhr startet an der Mühle der Frühschoppen. Es spielt die Band „Julisturm“. Am Nachmittag treten die Kindertanzgruppe des Heimatvereins „De Danzmüüs“ sowie die Volkstanzgruppen „Rund ümto“ und „Jever“ auf.

Montag, 10. Juni: Beim offiziellen deutschen Mühlentag ist die Vareler Mühle ab 10 Uhr geöffnet. Dann beginnt auch eine Radtour unter der Leitung von Manfred Köhler.