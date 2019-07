Varel Die Zeitreise beginnt schon im Treppenhaus. Passiert man zunächst noch den Nachbau eines Laufrades von 1817, steht man wenige Stufen später vor einem originalen Tretkurbelrad aus dem Jahr 1868. „Nur der Sattelbezug ist neu, der fehlte“, sagt Peter Zielasko. Das Michaux-Rad aus Frankreich ist eines der wertvollsten Exponate im „2-Rad-Museum“, das der Vareler an der Teichgartenstraße 13 betreibt. Auf drei Etagen ist dort Zweirad-Technik aus über 150 Jahren zu sehen – und zu erleben.

Peter Zielasko ist Perfektionist. In der Ausstellung und bei der Restaurierung der Exponate überlässt er nichts dem Zufall. Alles ist genau durchdacht. „Es muss so aussehen, wie damals“, sagt er. Detailversessen plant und gestaltet der gelernte Augenoptiker, der eigentlich Zweiradmechaniker werden wollte, es aber seitens seiner Eltern nicht durfte, die Ausstellung. Ein altes Schild befestigt er nicht mit Spax-Schrauben an der Wand. „Die gab es damals doch nicht.“ Es müssen deshalb Schlitzschrauben sein. Dem Besuch fällt das erst beim zweiten Hinsehen auf.

Schmuckstück ist der originalgetreue Fahrradladen. Sogar die Lampen über dem Verkaufstresen sind aus den 1930er Jahren. Man hat das Gefühl, in der Vergangenheit zu sein. Längst vergessene Waren liegen in der Auslage, viele in Werksverpackung.

Ein Erlebnis ist die historische und voll funktionsfähige Fahrradwerkstatt. In der Luft liegt der Duft von Gummireifen, Kettenfett und Öl. An der Wand hängen Werkzeuge, viele beschriftete Schubladen beherbergen Ersatzteile. „Bei mir ist in jeder das drin, was auch dran steht“, sagt Zielasko stolz. Es seien keine Attrappen wie in „Pappmasche-Museen“. Sogar der Zigarrenstumpen des Meisters qualmt noch im Original-Aschenbecher der Fahrradfirma Sachs.

Zu sehen gibt es zudem Fahrräder, Mofas, Roller und Motorräder aus allen Epochen, und auch die Geschichte der Vareler Fahrradläden wird hier wieder lebendig. Eine Besichtigung ist nur nach Anmeldung unter Tel. 04451/2625 möglich.

Das mag ich an der NWZ

„Ich lese jeden Tag neben dem Gemeinnützigen den Hauptteil“, sagt Peter Zielasko. Vor allem die Karikaturen von Horst Haitzinger haben es dem Museums-Direktor angetan: „Sie sind meistens sehr treffend.“ Dazu liest er gerne die Leserbriefe: „Sie diskutiere ich dann mit meiner Frau.“ Mit 50 Prozent stimme er überein. Mit 50 Prozent nicht.

Das macht mir Sorgen

„Mich beschäftigt sehr die Frage, wie lange wir noch mit motorisierten Oldtimern fahren dürfen“, sagt Peter Zielasko, selbst Fan historischer Fahrzeuge. Mit seinem Motorrad der Marke Hulla nahm er jüngst am Oldtimertreffen am Vareler Hafen teil. Dabei gehört er zu den Wenigfahrer. „Ich lege im Jahr 100 Kilometer zurück. Aber das möchte ich auch weiterhin tun.“

Das macht mir Freude

„Wenn ich Besucher durch das Museum geführt habe und sie es mit einem Strahlen im Gesicht verlassen, bereitet mir das selbst eine riesige Freude“, sagt Peter Zielasko. „Ich finde es toll, wenn die Gäste zum Schluss sagen: Das hätte ich nicht erwartet.“ Viel Freude hat er auch, „wenn wieder einmal etwas fertig wird“ – ein Fahrrad oder etwas in der Ausstellung.

Dafür stehe ich in der Nacht auf

„Wenn mit nachts im Schlaf plötzlich etwas einfällt, das ich in der Ausstellung umstellen oder umbauen möchte, oder wenn mir die Lösung für ein technisches Problem durch den Kopf schießt, stehe ich auf“, sagt Peter Zielasko. Dann malt er sich die Idee auf einem Stück Papier auf. „Oder ich muss es mir direkt in der Ausstellung anschauen.“

Mein Lieblingsplatz

Zahlreiche historische Räume gibt es im Vareler 2-Rad-Museum. Der Lieblingsplatz von Peter Zielasko ist aber ganz modern: seine Werkstatt. Ausgestattet mit leistungsstarken Maschinen repariert und restauriert er darin seine Exponate. „Oder ich sitze mit meiner Katze auf dem Schoß auf dem Sofa“, sagt er.

Meine Lieblingstasse

Die Lieblingstasse von Peter Zielasko. (Bild: Ulbrich)

Das Motiv auf seiner Lieblingstasse hat Peter Zielasko selbst entworfen. Mit Original-Druckplatten aus dem Nachlass der Fahrradwerke „Urania“, den er geerbt hat. 200 solcher Becher wurden anlässlich des 12. Jahrestreffens für Liebhaber historischer Fahrräder 2009 in Varel bei Friesland-Porzellan in Auftrag gegeben – eine Rarität.