Varel Einen Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße hat am Donnerstag ein 81-Jähriger aus Varel unverletzt überstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er gegen 10.15 Uhr im Kaffeehauskreisel mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein gefahren, der dabei platzte. Dadurch verlor der Senior die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr über das Kiesbett des Kreisels und danach gegen einen Baum. Am Fahrzeug und entstand nach Angaben der Beamten Sachschaden.