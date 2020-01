Papiertonne brennt: Polizei sucht Zeugen

Varel Die Polizei Varel sucht Zeugen, die Hinweise zur Entstehungs eines Feuers an der Finkenstraße geben können. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war dort am Freitagabend eine Papierabfalltonne in Brand geraten. Durch den Einsatz der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Gebäude verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Zeugen sollen sich unter Tel. 04451/9230 melden.