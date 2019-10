Varel Die Stadt Varel will das Parkverbot auf dem Neumarktplatz in der Innenstadt zukünftig konsequent umsetzen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. „Da die Ausschilderung als Fußgängerzone von vielen Kraftfahrzeugführern ignoriert oder übersehen wird, werden ab sofort Maßnahmen zur Durchsetzung der Regelungen gegen unbefugtes Parken ergriffen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Der Neumarktplatz ist seit 1993 als Fußgängerzone ausgewiesen und damit für den Kraftfahrzeugverkehr tabu. Wegen Baumaßnahmen auf dem benachbarten Nettoparkplatz war die Fläche 2016 vorübergehend als Parkplatz wieder freigegeben worden.

Danach gab es auch den Vorschlag, den Neumarktplatz wieder dauerhaft zu einem Parkplatz zu machen. Diese Idee wurde allerdings Anfang vergangenen Jahres in einer Sitzung des Ausschusses für Bauen, Liegenschaften, Straßen und Verkehr abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt bereits neue Parkplätze in Innenstadtnähe geschaffen: auf dem Gelände des ehemaligen Postgebäudes an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße.