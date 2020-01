Parkendes Auto angefahren

Varel Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitag gegen 10.10 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand des Tweehörnwegs in Höhe der Hausnummer 9 abgestellten VW Golf angefahren hat und danach geflüchtet ist. Bei der Kollision wurde der Außenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04451/9230 zu melden.